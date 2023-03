Was der „Green Deal“ für Firmen in Tirol bedeutet

Leitfaden in Ausarbeitung

Wie dem auch sei: Ohne diverse Verbote wird die Energiewende nicht zu schaffen sein. Darauf müssen sich Tirols Firmen einstellen. „Derzeit wird an einem acht Punkte umfassenden Schriftstück gearbeitet, das Lösungen und Chancen aufzeigen wird“, sagt Pletzer. Themenschwerpunkte sind unter anderem „Green Skills“, also wie man die nötigen Fachkräfte ausbilden muss, die Mobilitätswende, der raschere Ausbau erneuerbarer Energieträger, das Umdenken hin zu einer Kreislaufgesellschaft, rahmenrechtliche Bedingungen und Forderungen an die Politik.