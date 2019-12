So soll Europa bis 2050 klimaneutral werden

Eine Billion Euro soll in den Klimaschutz fließen

Kern des „Green Deal“ sind zwei Ziele: In einem Klimagesetz, das bis März 2020 vorliegen soll, soll die Klimaneutralität 2050 verankert werden. Das bedeutet, dass alle Treibhausgase vermieden oder gespeichert werden, sei es in Wäldern oder unter der Erde. Wie die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtete, soll in den nächsten zehn Jahren eine Billion Euro in den Klimaschutz fließen - EU-Mittel, nationale und private Investitionen zusammengerechnet.