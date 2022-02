Nachhaltigere Wirtschaft: Experte erklärt 17 Ziele

Wer sind Ihre Kunden in Tirol und darüber hinaus?

Es sind sowohl internationale Großunternehmen als auch Klein- und Mittelbetriebe. Ich bin auch Teil der CSR-Expertengruppe (Corporate Social Responsibility, Anm.) in der Tiroler Wirtschaftskammer. Wir richten uns freilich an alle Unternehmen im Land, ganz unabhängig von der Branche oder Größe.