ARD & ZDF Vorbilder für orf.at-Verkleinerung?

Gleichzeitig muss der ORF bis 2026 325 Millionen Euro einsparen. Auch, weil die Privaten alarmiert sind. Seitens des Verbands Österreichischer Privatsender wird von „Marktverzerrung“ gesprochen. Dem widersprach ORF-General Roland Weißmann vehement. So oder so sind noch viele Fragen in der öffentlich-rechtlichen Medienorgel des Landes offen.