Raab über ORF: „Privilegienstadl aufräumen“

Die türkis-grüne Koalition hat sich geeinigt, die GIS wird abgeschafft, ab nächstem Jahr wird der ORF mit einer Haushaltsabgabe finanziert - zugleich sollen 325 Millionen eingespart werden. An anderen Dingen wird aber nicht gerüttelt: Die Landesabgabe bleibt und eine Reform des Stiftungsrates, mit der der politische Einfluss zurückgedrängt werden sollte, ist nicht in Planung. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) ist trotzdem mit sich zufrieden: „Ich habe meine Hausaufgaben gemacht“, sagte die Ministerin in der „ZiB 2“.