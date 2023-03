So starten Sie sicher und fit in die Radsaison

Schnell einmal ein paar tausend Euro können ein E-Bike, ein Highend-Mountainbike oder ein ultraleichtes Carbon-Rennrad kosten. „Deshalb ist es wichtig, dass man auf sein Fahrrad auch schaut“, so Walter Schmid von Intersport Pilz, zu dem Sportfachgeschäfte im Burgenland, in Tirol, der Steiermark sowie in Kärnten zählen.