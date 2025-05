Wie die KI das Fahrradfahren revolutioniert!

Das Bike Festival in Riva del Garda zeigte jedenfalls eindrucksvoll: Die Künstliche Intelligenz macht vor dem Fahrrad nicht halt und wird das Radfahren in den kommenden Jahren sicherer, effizienter und inklusiver machen. Was früher reine Muskelkraft war, wird künftig ein Zusammenspiel aus Mensch, Maschine und Algorithmus. Und das ist mehr als ein Trend – es ist der Beginn einer neuen Ära des Radfahrens.