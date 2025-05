Vollgas: Boschs neuer Rennmotor für E-Bikes

Neben dem kompromisslosen Race-Modus gibt es neu auch den eMTB+-Modus. Dieser richtet sich gezielt an Fahrer, die auch unter schwierigen Bedingungen – etwa bei nassen Wurzeln oder steilen, losen Anstiegen – volle Kontrolle behalten möchten. Eine intelligente Traktionskontrolle passt die Motorleistung in Echtzeit an den Grip an. Der Unterschied zum Race-Modus: feindosierte Unterstützung statt brachialer Schub.