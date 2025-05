Die ersten E-Bikes von MyEsel mit Mittelmotor!

Gregor betreibt das RadHaus in Knittelfeld und ist nicht nur Händler, sondern selbst begeisterter Radfahrer. Besonders angetan haben es ihm die hölzernen Fahrräder aus Oberösterreich. „Die Holzräder passen perfekt ins Murtal“, sagt er. „Sie sind nachhaltig, regional produziert und außergewöhnlich im Design – Werte, die auch unsere Holzindustrie teilt.“ Kein Zufall also, dass sich ganz in der Nähe in Zeltweg das Holzinnovationszentrum befindet.