Wo Wirte tiefer in die Tasche greifen müssen

Personalproblem: Mittlerweile fehlt es in allen Branchen an Mitarbeitern. Der Tourismus war als einer der ersten betroffen. In der Pandemie wurden die Rufe leiser. Doch seit Reisen und auswärts Essen wieder im Kommen sind, spürt man auch als Kunde, dass da etwas nicht stimmt: Ein- bis zwei Ruhetage in der Hauptsasion, Küchenschluss um 19h, kleinere Speisekarten - so helfen sich Gastronomen, die kein Personal finden.