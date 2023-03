Feuerwehr rettete kleinen Rehbock aus Kanal

Tierische Rettung in St. Valentin in Oberösterreich! Ein kleiner Rehbock war in den Ennskanal gestürzt und konnte nicht mehr aus dem Wasser. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um das arme Tier aus dem kalten Wasser des Kanals, der das Kraftwerk St. Pantaleon speist, zu retten.