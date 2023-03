Moskau zahlt „Kilometergeld“ für Sturmangriff

Seit 21. März betreibt das Moskauer Gebiet laut der unabhängigen Seite „Meduza“ eine Massenkampagne, um für den freiwilligen Einsatz im Krieg zu werben. Auch das Verteidigungsministerium ist dabei involviert. Am 22. März berichtete dann das Nachrichtenportal „76.ru“, dass in der Region Jaroslawl vermehrt Werbung für den Vertragsdienst gemacht würde. Auch in der Verwaltung sei dies aufgegriffen worden.