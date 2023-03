„Russland wird sich für alles verantworten müssen“

Selenskyj dankt Minenräumern

In der Videoansprache dankte Selenskyj den Minenräumern in der Ukraine und sprach viele von ihnen namentlich an. „Dies ist eine tägliche mühsame und sehr gefährliche Arbeit.“ Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hätten die Pyrotechnik- und Sprengstoffexperten mehr als 100.000 Hektar Fläche durchsucht. Mehr als 400.000 Granaten seien entschärft, mehr als 200.000 explosive Objekte entfernt worden, sagte er weiter.