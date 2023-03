„Die Verrohung der Kinder fängt im Elternhaus an!“

Gewalt, sexuelle Übergriffe, Respektlosigkeit: Wie berichtet, zeigen Lehrervertreter die dramatische Situation an vielen Kärntner Pflichtschulen auf. Sie fordern - derzeit noch ergebnislos - den Ausbau an psychologischer Beratung für die Kinder. „Es gibt Studien, dass 24 Prozent der Kärntner Kinder psychische Probleme haben“, meint Stefan Sandrieser. „Das bedeutet, dass wir in jeder Klasse 4,5 solche Fälle sitzen haben!“