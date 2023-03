Bildungsdirektion schweigt zu Gewaltexzessen

Ein Siebenjähriger, der Klassenkameraden massiv attackiert und verletzt. Ein Vergewaltigungsvorwurf an einer Mittelschule. Ein Dutzend Bombendrohungen binnen weniger Tage. An vielen Kärntner Schulen brennt es! Wie berichtet, steigen Lehrervertreter daher auf die Barrikaden und fordern dringend mehr Ressourcen, um Kinder zu unterstützen – durch Sozialarbeiter, Schulpsychologen, Therapieangebot. „Von der Bildungsdirektion fühlen wir uns manchmal im Stich gelassen“, so der Tenor der Pädagogen. Unter anderem werden langsame Reaktionen und falsches Suspendierungs-Management kritisiert. „Jeder Antrag auf Suspendierung eines Kindes ist aber ein Hilferuf – von uns und dem betroffenen Kind!“