Mehr Auflagen für Wohnungsvermieter in Venedig

„Seit einigen Monaten arbeiten wir an einer Verordnung mit strengen Regeln für die Vermietung von Ferienwohnungen. Wer länger vermieten will, muss seine Wohnung bei der Gemeinde eintragen lassen und sich genauen Regeln unterziehen. Betten, Zimmer, Anwesenheit der Gäste: Alles muss genau überprüft und in einem einzigen System zentral verwaltet werden (...)“, führte Brugnaro aus. Dies bringe organisatorische, steuerliche und sicherheitstechnische Vorteile mit sich.