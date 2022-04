Venedig will eine Eintrittskarte für die Altstadt

Lange herrschte aufgrund der Corona-Pandemie selbst in der Touristenhochburg Venedig Flaute - doch nun nehmen die Besucherströme wieder zu. 140.000 Besucher wurden am Ostersonntag in Venedig gemeldet, am Montag waren es fast 100.000 Menschen, die in die Lagunenstadt drängten. Bürgermeister Luigi Brugnaro begrüßte den starken Besucherandrang, will jedoch eine neue Maßnahme schaffen: ein Ticket für den Einlass in die Altstadt.