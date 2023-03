Erstaunliches Ergebnis beim ARBÖ-Reifentest

Der Trend zu größeren Reifen hält nach wie vor an. Nicht zuletzt, weil die Autos immer größer und schwerer werden. Auch bei Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie Mittelklasseautos mit Verbrennungsmotor ist die Entwicklung schon seit Jahren zu beobachten. Ein Beispiel: 2003 wog ein Mercedes-Benz C 220 CDI der Baureihe W 203 mit Automatikgetriebe leer noch um 1445 Kilogramm. Ein aktueller C 220d bringt inzwischen rund 1755 Kilogramm auf die Waage. „Das schreit für viele Autofahrer geradezu nach größeren Reifen“, wie es der ARBÖ launig formuliert. Vor allem, wenn das Größer nicht nur höher bedeutet, sondern auch breiter. Denn das ist für viele Herzenssache.