„Ihr Rücktritt ist keine große Überraschung“

Aktuell lebt Lara mit ihrem Gatten und dessen zwei Töchtern in Udine. Nächstes Jahr nach den Olympischen Spielen in Cortina und Mailand geht es dann nach England. Die Heim-WM 2027 in Crans Montana ist kein Thema mehr für sich. Damit verliert der Ski-Weltcup eine seiner schillerndsten Persönlichkeiten.