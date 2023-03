Jetzt Sommerreifen? Fünf Tipps zum Reifenwechsel

Unterschiede gibt es auch hinsichtlich Art und Größe des Antriebs der Verbindungselemente. Weit verbreitet sind Sechskantmuttern für Schlüsselweiten von 17, 19 und 21 Millimetern. Schrauben gibt es mit Außen- und Innensechskant oder Vielzahnprofilen. Dazu kommen spezielle Diebstahlschutzversionen. Klingt ein wenig kompliziert, ist in der Praxis aber ganz einfach, wenn man gleich beim Räderkauf die richtigen Verbinder erwirbt oder darauf achtet, dass die Serienausstattung des Herstellers geeignet ist. Einfacher lässt sich die Lochzahl einer Felge bestimmen: Drei, vier, fünf oder sechs Öffnungen - so viele Schrauben oder Muttern braucht es je Rad. Je nach Bauart stehen beim Räderwechsel am Pkw also zwölf bis 24 Verbindungen an, die gelöst und wieder sicher verschraubt werden müssen.