ÖFB-Stürmerin unterschreibt beim Hamburger SV

Das Kontingent an ÖFB-Legionärinnen in der deutschen Fußball-Bundesliga wächst. Der Hamburger SV gab am Donnerstag die Verpflichtung von Melanie Brunnthaler bekannt. Die 24-jährige Stürmerin war seit Sommer 2019 für Serien-Double-Sieger SKN St. Pölten tätig und dabei ein Torgarant. In Hamburg spielt sie wieder unter Liese Brancao, ihrer Ex-Trainerin bei St. Pölten. Diese wird zukünftig auch Sophie Hillebrand coachen, der Transfer ist aber offiziell noch nicht bestätigt.