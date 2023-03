Emotionales Posting: Menasse tritt SPÖ wieder bei

Menasse warnt vor Schwarz-Blau in NÖ

Der gebürtige Wiener Menasse, der seinen Wohnsitz in Niederösterreich hat, meldete sich unlängst auch zum ÖVP-FPÖ-Pakt in NÖ zu Wort. Gemeinsam mit Schauspieler Josef Hader warnte er Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einem Schreiben: „Die besten Zeiten des Landes waren immer, wenn die Öffnung über die Grenzen hinweg funktionierte, wenn Austausch, Vielfalt, Mehrsprachigkeit, Internationalität selbstverständlich waren, wenn Kultur und Weltoffenheit einen Raum für Innovation ermöglichten.“ Die schlimmsten Phasen Niederösterreichs dagegen seien „jene der geschlossenen Grenzen, der Verengung des Horizonts, der Reduktion auf einen eingeschränkten deutschen Heimatbegriff und der Ausschließung von Menschengruppen“, hieß es in dem Brief.