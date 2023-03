SPÖ-Befragung startet am Tag nach Salzburg-Wahl

Die SPÖ hat am Mittwoch in einer Präsidiumssitzung entschieden, wie sie ihre Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz abwickelt (siehe Video oben). Fix ist, dass die Befragung am 24. April, also einen Tag nach der Salzburg-Wahl, startet und bis 10. Mai läuft. Am 3. Juni soll dann die Vorsitzfrage bei einem Bundesparteitag endgültig geklärt werden. Antreten kann jedes Parteimitglied.