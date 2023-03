Noch keine Entwarnung für steirische Industrie

Kann die Industrie, die ja im Vorjahr nach Beginn des Kriegs in der Ukraine besonders eindringlich vor einer schweren Wirtschaftskrise gewarnt hat, also aufatmen? Gernot Pagger, Geschäftsführer der steirischen Industriellenvereinigung, bleibt vorsichtig: „Die Energie-Versorgungssicherheit und -Preise werden uns auch heuer beschäftigen.“ Die Betriebe müssten sich zudem nach wie vor mit der erschwerten Verfügbarkeit von Material und Rohstoffen und mit dem großen Mangel an Arbeits- und Fachkräften auseinandersetzen.