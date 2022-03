Große Sorgen bei steirischen Industrie-Kapitänen

Kein anderes Unternehmen steht so sehr für die steirische Industriekompetenz wie die Voestalpine. „Die Auswirkungen der aktuellen Situation in der Ukraine sind für uns schwer einzuschätzen“, heißt es zur „Krone“. Man gehe aber davon aus, dass man den Rohstoffbedarf durch andere Lieferanten auch in den nächsten Monaten abdecken könne. Man habe sich in den vergangenen Wochen „bestmöglich vorbereitet“.