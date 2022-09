Erste steirische Firmen planen Produktionsstopps

In einem Interview mit der „Steirerkrone“ vor gut zwei Wochen hatte Stefan Stolitzka, Präsident der steirischen Industriellenvereinigung, bereits mit Sorgen in die Zukunft geblickt. Nun unterstrich er in einer Aussendung einmal mehr die Dringlichkeit der Situation: „Alle Konjunktur-Indikatoren zeigen nach unten - die meisten von ihnen deutlich. Wir müssen davon ausgehen, dass der Herbst und das Frühjahr enorm herausfordernd werden, es droht uns eine Rezession in Europa“, betont er. Und weiter: „Wir haben das Gefühl, dass die volle Tragweite der Situation vielen Entscheidungsträgern in Österreich nicht bewusst ist.“