Proteste: Zornige Bauern und stinkende Stiefel

„Arbeiten 14 Stunden täglich“

Martina Mittermayr bewirtschaftet in Andorf gemeinsam mit ihrem Ehemann einen 60-Hektar-Hof mit 60 Milchkühen. „Wir arbeiten 14 Stunden täglich - stehen an jedem Samstag und Sonntag im Einsatz und auch nachts. Mehr arbeiten können wir nicht. Und unser 80-jähriger Großvater steckt seine Pension in den Betrieb, investiert damit in die Anschaffung von landwirtschaftlichen Maschinen“, sagt die 40-Jährige.

Ein Drittel der Landwirtschaften habe in den vergangenen zehn Jahren aufgeben müssen. „Unsere Kammer ist inzwischen leider zu weit weg von unserer Realität, hört zu sehr auf die Wirtschaft.“