Alle zwei Tage erwischt es drei Salzburger

Plus 77,6 Prozent! So viel mehr Privatkonkurse gibt es in Salzburg im ersten Quartal im Vergleich zu 2022. Auf Personen umgelegt bedeutet das, dass aktuell alle zwei Tage ein Schuldenregulierungsverfahren gegen drei Salzburger eröffnet wird. Aliki Bellou, Insolvenzexpertin des Kreditschutzverbandes 1870 in Salzburg, vermutet; „Es wirkt so, als müsse sich das Insolvenzgeschehen erst einpendeln. Im Bundesland Salzburg wurde mit dem nun eingetretenen Nachholeffekt gerechnet, da in der Coronazeit die heimischen Fallzahlen extrem rückläufig waren.“