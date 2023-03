Doppelmörder (52) gibt den Frauen Schuld

Zur Erinnerung: O. tauchte am 5. Mai 2021, kurz vor Mitternacht, beim Wohnhaus seiner „Ex“ auf, einer Walserin (50). Er zückte seine Pistole, erschoss zuerst die Mutter (76) der Frau mit drei Schüssen und richtete danach die Waffe auf die 50-Jährige. Siebenmal drückte er ab. Zuerst in den Rücken, dann in den Kopf. Eine „Hinrichtung durch einen gekränkten Narzissten“, fasste der Opfer-Anwalt beim Prozess Ende Juli zusammen.