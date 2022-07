Walser Doppelmord „war wie eine Hinrichtung“

Doch warum hat er ausgerechnet am 5. Mai 2021 in Wals die Frau getötet, die er selbst heute noch als „meine Liebe“ bezeichnet? Staatsanwältin Elena Haslinger sieht eine geplante Bluttat: „Er hatte 106 Patronen im Auto, er wartete eine Stunde auf sie und schoss elfmal auf die zwei wehrlosen Frauen. Er schoss einem röchelnden Opfer in das Gesicht. Was soll der Angeklagte sonst gewollt haben, außer den Tod der Frauen.“ Verteidiger Andreas Schweitzer hielt dagegen, spricht von „aufgestauter Wut“ und einer „emotionalen Explosion“. Die Mutter und der Bruder von Helga B. hätten sich gegen O. verschworen, ihn ständig beschimpft und unter Druck gesetzt. „Die beiden haben sich deswegen wie Jugendliche geheim treffen müssen“, so Schweitzer.