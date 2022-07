Lebenslange Haft und Einweisung für Doppelmörder

Im Prozess um den Doppelmord von Wals setzte es heute lebenslange Haft für Gottfried O. Der Berufsdetektiv wurde von den Geschworenen einstimmig schuldig gesprochen, seine 50-jährige Ex-Freundin Helga B. und deren 76-jährige Mutter Ingrid B. am 5. Mai 2021 in Wals-Siezenheim (Flachgau) erschossen zu haben. Zudem wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher angeordnet.