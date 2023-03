Neuer Standort für private Volksschule wohl fix

Volksschule könnte in Klosterareal einziehen

Bereits Ende vergangenen Jahres wurden Pläne für den Neubau der Kindergartenschule (BAfEP) beim Borromäum präsentiert. Die Erzdiözese konnte sich durchringen und die BAfEP samt Übungskindergarten übernehmen. Auch für die Volksschule steht nun eine Rettung im Raum: Das ehemalige Kloster St. Josef in der Salzburger Hellbrunnerstraße. Jedoch müssten Abstriche gemacht werden. Nur mehr zwei Klassen pro Jahrgang könnte es geben, dafür aber eine realistische Chance auf den Fortbestand der katholischen Schule. Noch offen ist die Trägerschaft der Volksschule. Verhandlungen über größere und kleinere Details sollen bis nach Ostern beendet sein. Eine offizielle Erklärung wird folgen, so Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP).