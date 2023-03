Jeden Tag sieben Meter tiefer in den Berg hinein

Schon seit Wochen kommt es in Bürs zu drei bis vier Explosionen am Tag. Kaum jemand merkt allerdings etwas davon, geht der Sprengstoff doch unterirdisch in die Luft. Auf diese Weise wird derzeit der Sondierungsstollen für das neue Kraftwerk der Illwerke VKW jeden Tag um rund sieben Meter verlängert. 180 Meter sind bereits geschafft, 800 weitere werden noch folgen.