Kein (Polen-)Witz

Doch was machen die Polen anders? Zunächst haben sie alles dafür getan, um als Industriestandort attraktiv zu sein: Rechtssicherheit, Steuervorteile und niedrige Lohnnebenkosten. EU-Recht wird zwar umgesetzt, aber nicht zu intensiv und ohne unnötige Belastungen. Österreich wie Deutschland verfolgen hier den Musterschüler-Ansatz: EU-Regelungen kommen schnell, mit mehr Bürokratie und Schärfe. Das kommt uns teuer zu stehen.