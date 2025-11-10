Heftige Kritik an Liverpools „kleinem Buben“

Wirtz sah „wie ein kleiner Bub“ aus, kritisiert die Legende die Leistung des Liverpool-Offensivmanns. „Sie müssen ihn auf Vordermann bringen und ihm die Hartnäckigkeit einflößen, die er braucht, um in Form zu kommen. Sie müssen an ihm festhalten und durchhalten, aber sie müssen einen Weg finden, das Beste aus ihm herauszuholen.“