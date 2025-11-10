Vorteilswelt
„Er ist ein Problem!“

Heftige Kritik an Liverpools „kleinem Buben“

Premier League
10.11.2025 10:52
Liverpool-Star Florian Wirtz (li.) stand gegen Manchester City auf verlorenem Posten.
Liverpool-Star Florian Wirtz (li.) stand gegen Manchester City auf verlorenem Posten.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Nach dem Premier-League-Topspiel zwischen Manchester City und Liverpool (3:0) nimmt England-Legende Gary Neville „Reds“-Neuzugang Florian Wirtz auseinander. „Er ist ein Problem“, findet der Ex-Kicker deutliche Worte.

0 Kommentare

150 Millionen Euro hatte der FC Liverpool im Sommer für die Dienste von Florian Wirtz bezahlt, bislang blieb der Deutsche jedoch hinter den hohen Erwartungen zurück. Auch am Sonntag im Schlager bei Manchester City konnte der 22-Jährige kaum Akzente setzen.

„Wir haben ihn seit einigen Monaten mit Samthandschuhen angefasst, weil er jung ist und in ein neues Land gekommen ist. Aber er muss sich bald behaupten“, betont Gary Neville bei Sky. Wirtz sei „ein wirklich guter Spieler und technisch fantastisch, aber er wurde von Nunes und anderen regelrecht zerlegt. Seine Leistung war wirklich besorgniserregend.“

Wirtz sah „wie ein kleiner Bub“ aus, kritisiert die Legende die Leistung des Liverpool-Offensivmanns. „Sie müssen ihn auf Vordermann bringen und ihm die Hartnäckigkeit einflößen, die er braucht, um in Form zu kommen. Sie müssen an ihm festhalten und durchhalten, aber sie müssen einen Weg finden, das Beste aus ihm herauszuholen.“

Kein Scorerpunkt in der Liga
In elf Premier-League-Spielen konnte Wirtz weder ein Tor erzielen noch einen Assist liefern. Viel zu wenig für die hohen Ansprüche an der Anfield Road. Liverpool liegt nach der Niederlage gegen Manchester City schon acht Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

