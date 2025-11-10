Kleine Holzhütte musste nun doch abgerissen werden

Abrissarbeiten sind nun vollkommen abgeschlossen

Für die Gemeinde sind die Abrissarbeiten in den Weinbergen nun tatsächlich abgeschlossen. „Wir können Ihnen mitteilen, dass es ähnlich vergleichbare Fälle gegeben hat und die betroffenen Eigentümer Ihre Hütten ebenfalls entfernen mussten. Es gab auch einige Hütten, für die es einen aufrechten baubehördlichen Konsens gegeben hat, diese durften natürlich stehen bleiben. Somit sind auch diese Verfahren abgeschlossen“, heißt es dazu aus dem Gemeindeamt Pfaffstätten.