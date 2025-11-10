Handgroßes Energiebündel erobert die Herzen

In der Schweiz steht das Mauswiesel bereits auf der Roten Liste gefährdeter Arten, in Deutschland auf der Vorwarnliste. In Österreich ist die Situation widersprüchlich: Im Burgenland, in Niederösterreich und Wien ist es ganzjährig jagdbar, in der Steiermark gibt es eine viermonatige Schonzeit, in den übrigen Bundesländern ist es ganzjährig geschont. Dabei sollte das Tier als natürlicher Schädlingsbekämpfer eigentlich überall geschätzt werden.