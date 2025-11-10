Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tier des Jahres 2026

Handgroßes Energiebündel erobert die Herzen

Tierecke
10.11.2025 10:48
Das Mauswiesel zeigt, was in seinen rund zwölf Zentimetern steckt.
Das Mauswiesel zeigt, was in seinen rund zwölf Zentimetern steckt.(Bild: stock.adobe.com)

Österreich hat gewählt: Das kleinste Raubtier der Welt wird Tier des Jahres 2026. Im knappen Rennen gegen das Alpenmurmeltier setzte sich das Mauswiesel durch. Was dieses winzige Geschöpf so faszinierend macht, zeigt sich in seinem Alltag zwischen Überleben und permanenter Energiekrise.

0 Kommentare

Mustela nivalis, auf Deutsch das Mauswiesel, hält einen beeindruckenden Titel: Mit einer Körperlänge von gerade einmal zwölf Zentimetern und einem Gewicht von 30 Gramm bei den kleinsten Exemplaren ist es das kleinste säugetierfressende Raubtier der Welt. Manche Männchen erreichen zwar bis zu 200 Gramm, doch selbst dann passt das Tier bequem in eine Hand.

Leben auf der Überholspur
Wer so klein ist, braucht enorm viel Energie. Das Mauswiesel muss täglich etwa ein Drittel seines Körpergewichts vertilgen – ein metabolischer Marathon, der es zu einem unermüdlichen Jäger macht. Vorwiegend dämmerungsaktiv, kann es aber auch tags und nachts unterwegs sein.

Mauswiesel auf Beutezug.
Mauswiesel auf Beutezug.(Bild: stock.adobe.com)

Hauptbeute sind Wühlmäuse. Dank seines bleistiftdünnen Körpers schlüpft das Mauswiesel in die engsten Gänge und verwandelt die unterirdischen Labyrinthe in Jagdreviere. Fünf Mäuse am Tag sind keine Seltenheit. Auch Spitzmäuse, Vögel, Eidechsen, Insekten und Würmer stehen auf dem Speiseplan. Erstaunlicherweise kann das winzige Raubtier sogar ausgewachsene Kaninchen erlegen, die ein Vielfaches seiner Größe haben.

Diese enge Bindung an Kleinnager prägt die gesamte Art. Wo Wühlmäuse gedeihen, folgen die Mauswiesel. Wo die Nager verschwinden, schrumpfen auch die Wieselbestände. Das macht das Tier zu einem sensiblen Indikator für die Gesundheit unserer Kulturlandschaft.

Vom Einzelgänger zum Charmeur
Außerhalb der Paarungszeit duldet das Mauswiesel keine Artgenossen im eigenen Revier, das bis zu zehn Hektar umfassen kann. Nur während der Hauptpaarungszeit von Frühling bis Spätsommer werden die Männchen zu Nomaden und besuchen die Reviere der Weibchen. Die Fortpflanzung läuft ganzjährig, sofern ausreichend Nahrung vorhanden ist – eine flexible Strategie für das Überleben.

Als Unterschlupf dienen Baumwurzeln, Erdspalten, Baumlöcher, Steinhaufen und verlassene Baue. Feldhecken, Stein- und Reisighaufen sowie alte Gemäuer bieten Schutz – Strukturen, die in der modernen Agrarlandschaft immer seltener werden.

Zwischen Schutz und Jagd
Trotz seiner Wendigkeit ist das Mauswiesel nicht unangreifbar. Eulen, Füchse, Bussarde und Hauskatzen machen Jagd auf die kleinen Marder. In intakten Lebensräumen bleiben die Populationen stabil, doch Straßenverkehr, intensivierte Landwirtschaft und der Verlust naturnaher Strukturen setzen dem Tier zu.

In der Schweiz steht das Mauswiesel bereits auf der Roten Liste gefährdeter Arten, in Deutschland auf der Vorwarnliste. In Österreich ist die Situation widersprüchlich: Im Burgenland, in Niederösterreich und Wien ist es ganzjährig jagdbar, in der Steiermark gibt es eine viermonatige Schonzeit, in den übrigen Bundesländern ist es ganzjährig geschont. Dabei sollte das Tier als natürlicher Schädlingsbekämpfer eigentlich überall geschätzt werden.

Mithilfe erwünscht
Der Naturschutzbund ruft dazu auf, Sichtungen des scheuen Mauswiesels zu dokumentieren. Jedes Foto, das über die Plattform naturbeobachtung.at oder die gleichnamige App geteilt wird, hilft Wissenschaftlern, Verbreitung und Lebensweise besser zu verstehen. Denn das Mauswiesel ist selten zu sehen – nicht weil es selten ist, sondern weil es die meiste Zeit unter der Erde verbringt.

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
167.488 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
107.378 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
102.945 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf