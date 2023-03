Fix: „Feuerwehrmann“ Schmidt soll Altach retten

Musste für Grabherr gehen

Der einstige Mittelfeldspieler, der neun Partien in der Zweiten Liga machte, saß bereits in der Saison 2017/18 auf der Altach-Bank. Damals brachte er es in insgesamt 47 Partien auf einen Schnitt von 1,21 Punkten. 15 Siegen und 12 Remis standen 20 Niederlagen gegenüber. In der Liga beendete man die Saison auf Rang acht - Schmidt muss daraufhin Werner Grabherr weichen.