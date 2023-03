ÖSV jubelt nach Saison: „Performance herausragend“

Nicht weniger als 23 Weltcup-Podestplätze (neun Siege, zehn zweite Plätze, vier dritte Ränge), vier Kristallkugeln im Parallel-Snowboard-Weltcup und sechs WM-Medaillen (1 x Gold, 3 x Silber, 2 x Bronze) bei den Titelkämpfen in Bakuriani in Georgien zeugen davon. „Es war vom ersten bis zum letzten Rennen eine herausragende Performance des gesamten Teams - angefangen bei den Athletinnen und Athleten über das Teammanagement, die Coaches bis hin zur Servicecrew, den Physiotherapeuten und allen weiteren Betreuerinnen und Betreuern. Alle haben einen perfekten Job gemacht und ihren Beitrag zu diesen beeindruckenden Erfolgen geleistet“, erklärte Christian Galler, der Sportliche Leiter für Snowboard im ÖSV, in einer ersten Saison-Analyse.