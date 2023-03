Österreichs Snowboard-Duo siegt im Teamevent

Erster Mixed-Sieg für Obmann

Für Schöffmann, die normalerweise mit ihrem Freund, dem derzeit verletzten Alexander Payer, fährt, war es der insgesamt vierte Mixed-Sieg. Für Obmann war es der Erste. Kurios im Finale am Sonntag: Es kam zum direkten Duell Obmanns mit Bormolini, dem er am Vortag hauchdünn den Gesamt-Weltcupsieg (um vier Punkte) und den Parallel-Slalom-Weltcup (um zwei) entrissen hatte. Am Sonntag waren die beiden gleich schnell, Schöffmann besiegte dann Caffont um 14 Hundertstel.