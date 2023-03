KI-Tool aus Graz koloriert alte Schwarzweiß-Filme

Das meiste erfolgt automatisch

Die Entwicklung, die Farbe in die Vergangenheit bringt, kombiniert Deep-Learning-Technologien mit interaktiven und automatisierten Einfärbetechniken. Das Ergebnis ist ein Algorithmus für einen überwiegend automatischen und dennoch benutzergesteuerten Einfärbeprozess. „Man braucht immer einen Menschen, der aus historischen Überlieferungen weiß, wie die Kleidung, die Fassaden, etc. damals ausgesehen haben. War die Soldatenuniform grün oder blau? Das kann kein Algorithmus entscheiden. Er kann aber daraus lernen“, wie Pock schilderte. Er leitet an der TU Graz die Gruppe Vision, Learning and Optimization (VLO).