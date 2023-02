Künstliche Intelligenz: FPÖ fordert „Führerschein“

Die FPÖ will einen KI-Führerschein für Schüler. Künstliche Intelligenz (KI) sieht Bildungssprecher Hermann Brückl als „wichtige Innovation“ - vergleichbar mit der Einführung des Taschenrechners in den 1970er Jahren. „Man hat damals den Umgang damit gelernt, das müssen wir auch mit KI tun“, so Brückl bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.