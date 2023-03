Aus und vorbei: Die Haie tauchten in den Urlaub ab

Nach dem tollen Grunddurchgang mit Platz drei hatten Innsbrucks Cracks große Träume. Diese platzten am Sonntagabend in Wien. Um 19:55 Uhr war das Saisonende besiegelt, tauchten die Haie in den Urlaub ab. Der HCI verlor mit 1:5 und damit die Viertelfinal-Serie gegen die Vienna Capitals 2:4 - die Stars ließen im Playoff aus.