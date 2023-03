Die Innsbrucker Haie schlugen in Wien zurück

Senna Peeters verhalf zum 1:0

Nach dem Torfestival in Spiel eins gingen es beide Teams etwas verhaltener, defensiver an, gab es in den Anfangsminuten kaum gefährliche Szenen. Das 1:0 fiel fast aus dem Nichts. Wieder gingen die Haie in Führung. Rookie Senna Peeters (20) verwertete eine schöne Aktion über Adam Helewka und Daniel Leavens. „Wenn man die Chance hat, muss man den Puck reinhauen“, sagte der U21-Topscorer der Liga in der ersten Drittelpause.