Im Haifischbecken ist es weiterhin wie verhext

Die Freude über die grandiose Leistung beim 4:0-Sieg am Freitag in Wien währte nur kurz. Am Sonntag folgte die Ernüchterung, mussten sich die Innsbrucker Haie vor 3200 Zuschauern auch im zweiten Heimspiel gegen die Vienna Capitals geschlagen geben. „Wir schaffen es zu Hause nicht, 60 Minuten defensiv gut zu spielen, vergaben auch zu viele Chancen“, meinte Stürmer Martin Ulmer nach der bitteren 2:5-Niederlage.