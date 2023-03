Auto krachte gegen Pony: Jetzt ist „Frida“ tot

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag im Bezirk Güssing. Auf der Bundesstraße 57 bei Rauchwart stieß der Pkw mit einem Shetlandpony zusammen. In der Dunkelheit war das Tier kaum zu sehen. Nach ersten Angaben der alarmierten Einsatzkräfte kam der Lenker mit leichten Verletzungen davon. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Für das kleine Pferd gab es keine Hilfe, es verendete laut Bezirksfeuerwehrkommando noch an der Unglücksstelle.