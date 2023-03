Pferd irrte allein auf Straße herum - Kollision

Nur wenige Stunden nach anderem Unfall in Güssing

Erst am Freitag war es ebenfalls im Südburgenland zu einem Unfall mit einem Linienbus gekommen, bei dem fünf Kinder leicht verletzt wurden. Ein Pkw war auf der L106 um 7.30 Uhr in den Schulbus gekracht, der Lenker, ein Pensionist aus dem Bezirk Güssing, wurde dabei eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.