„Black Swan“: Der Schwan ist wieder in Freiheit!

Vom „Erschießen oder Steinigen“ bewahrt

Aber was ist nun in den Videos zu sehen? Im ersten sieht man Gruber mit dem Schwan am Teich in Zagersdorf. Dazu gibt sie Folgendes zu Protokoll: „Ich habe aus privater Initiative den Schwan aus Zagersdorf gerettet. Er ist zwar wild angeflogen gekommen, aber Sie sehen, er ist nicht aggressiv, sonst hätte ich ihn nicht hinausnehmen können. Ich hatte ihn in einer Minute, weil ich mich mit den Tieren sehr gut auskenne. Wir haben ihn somit vor dem Erschießen und Steinigen bewahrt, denn das wurde in dieser Gemeinde schon besprochen. Das habe ich gehört und werde niemals sagen von wem.“