„Black Swan“-Alarm am paradiesischen Fischerteich

Im Psychothriller „Black Swan“, angelehnt an Tschaikowskis Ballettmärchen „Schwanensee“, verwandelt sich die Hauptfigur, eine Tänzerin, von einem unschuldigen weißen Schwan in einen schwarzen Schwan, der für die dunkle Seite der menschlichen Seele steht. Durchaus ähnlich gelagert scheint die Geschichte, die sich zurzeit am Fischteich in Zagersdorf abspielt. Dort sorgt nämlich ein graziler Höckerschwan, der bis vor Kurzem jedermanns Liebling war, für Angst und Schrecken in der Bevölkerung.