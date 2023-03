„Black Swan“: Expertin rät von der Umsiedelung ab

Da der Schwan noch keinen Namen hat, sucht die „Krone“ nun einen passenden für ihn. „Odetto“ oder „Odilio“ würden sich anbieten. In Pjotr Iljitsch Tschaikowskis berühmtem Ballettmärchen „Schwanensee“gibt es nämlich die verzauberte Schwanenjungfrau „Odette“ und ihr verführerisches Ebenbild „Odile“. Beide Namen gehen auf das althochdeutsche Element „ot“ zurück, was so viel wie „Reichtum“ oder „ererbter Besitz“ bedeutet. Was meinen Sie?